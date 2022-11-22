Bakan Soylu'dan Alman bakanla ortak toplantısına damga vuran sözler! "Polonya'ya 2 bomba düştü, NATO ayağa kalktı"

Bakan Soylu'nun terörle mücadele tepkisi Alman Bakanla düzenlediği basın toplantısına damga vurdu.

"BİR TEK DEĞERLENDİRMESİ OLUR"

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe Kılıç Harekatının Almanya'dan farklı değerlendirildiği belirtilerek Bakan Soylu'nun görüşü sorulduğunda Soylu'nun yanıtı şu şekilde oldu:

"Terör örgütlerine yönelik operasyonların bir tek değerlendirmesi olur: Terörü ortadan kaldırmak. Devletler ve ülkeler meşrudur, terör örgütleri gayrimeşrudur. Devletlerin bir tek sorumluluğu vardır: kamu sorumluluğunu sağlamak. Kendi birliğine, kamu düzenine karşı terör örgütlerinin organizasyonları ve saldırıları ayrıştırılamaz.

"POLONYA'YA 2 BOMBA DÜŞTÜ DİYE NATO AYAĞA KALKTI"

"Bugün, şu anda bir çocuğumuzla genç bir öğretmenimiz defnediliyor. İstiklal Caddesinde masum insanlar öldürüldü. O insanlara hiçbir orantı uygulanmadı. Polonya'ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. İnsanlar coğrafyalarına, dinlerine, dillerine, yaşadıkları yere göre ayrıştırılamaz. İnsan hakları dünyanın her yerinde bütün insanlara aittir.

"AYNI ŞEKİLDE DÜŞÜNÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Almanya'ya veya Avrupa'nın, dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsak etrafımızdaki terör örgütlerine de aynı şekilde düşünülmesini istiyoruz.

"Etrafımızda bir terör devleti kurmak istediler. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil. Sınırlarımızı da milletimizi de korumak bizim sorumluluğumuz. Bu her ülkenin ve milletin meşru hakkıdır."



