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Bakan Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi'yle ilgili yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdiği sözlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi'yle ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla ilgili söylediği sözlerden sonra yaşananlarla ilgili, "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti." dedi.

Soylu ayrıca, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir." diye de ekledi

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