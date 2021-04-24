Bakan Soylu'dan Barış Atay'a: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Barış Atay'ın "Oooooh, paralar buralara gidiyormuş ooooooh Süleyman Soylu" paylaşımına Soylu'dan sert tepki geldi.

Bakan Soylu, "Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur Barış Atay" ifadelerini kullandı.

Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı

Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi

Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

Çukur @barisatay — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) April 24, 2021

BARIŞ ATAY'DAN BAKAN SOYLU'YA YANIT

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'ya yanıt verdi. Atay, "Yok bakan efendi. Muhattap sensin. Arabayı öğrenene kadar, odana girip fotoğraf çektirenleri öğrenseydin belki “tanımadığın” her suçluyla anınız olmazdı. Ayrıca, naparsın, tekrar mı saldırtırsın, hesap mı sorarsın? “Sormazsan namert olduğunu söylediğin” hesaba benzemesin!" ifadelerini kullandı.

Yok bakan efendi. Muhattap sensin. Arabayı öğrenene kadar, odana girip fotoğraf çektirenleri öğrenseydin belki “tanımadığın” her suçluyla anınız olmazdı. Ayrıca, naparsın, tekrar mı saldırtırsın, hesap mı sorarsın? “Sormazsan namert olduğunu söylediğin” hesaba benzemesin! https://t.co/glStpLIDni — Barış Atay (@barisatay) April 24, 2021



