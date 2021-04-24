HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'dan Barış Atay'a: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

Bakan Soylu'dan Barış Atay'a: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

24.04.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Atay'ın açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından "Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun. Çukur Barış Atay" ifadelerini kullandı. Barış Atay'dan Bakan Soylu'ya yanıt geldi.

Bakan Soylu'dan Barış Atay'a: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Barış Atay'ın "Oooooh, paralar buralara gidiyormuş ooooooh Süleyman Soylu" paylaşımına Soylu'dan sert tepki geldi.

Bakan Soylu, "Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur Barış Atay" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ATAY'DAN BAKAN SOYLU'YA YANIT

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'ya yanıt verdi. Atay, "Yok bakan efendi. Muhattap sensin. Arabayı öğrenene kadar, odana girip fotoğraf çektirenleri öğrenseydin belki “tanımadığın” her suçluyla anınız olmazdı. Ayrıca, naparsın, tekrar mı saldırtırsın, hesap mı sorarsın? “Sormazsan namert olduğunu söylediğin” hesaba benzemesin!" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bodrum plajları turistlere kaldıBodrum plajları turistlere kaldı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Barış Atay

En Çok Okunan Haberler

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

HDP'nin skandal açıklamasına tepki

HDP'nin skandal açıklamasına tepki

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.