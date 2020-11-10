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Bakan Soylu'dan, Berat Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2020 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Soylu'dan, Berat Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayınladı. Soylu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.

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