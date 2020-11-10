Bakan Soylu'dan, Berat Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayınladı. Soylu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) November 10, 2020



