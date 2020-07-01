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  4. Bakan Soylu'dan Buldan'a Dağ 2 alıntısıyla yanıt

Bakan Soylu'dan Buldan'a Dağ 2 alıntısıyla yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 22:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla yanıt verdi. Soylu, "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" dedi.

Bakan Soylu'dan Buldan'a Dağ 2 alıntısıyla yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube, Netflix ve Twitter gibi platformlar için düzenleme sinyali verdiği açıklamasıyla ilgili, "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" mesajını paylaşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına kişisel Twitter hesabında yanıt verdi. Buldan'ın paylaşımını alıntılayan Soylu, Dağ 2 filminde geçen "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" sözünü alıntıladı.


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