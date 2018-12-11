HABER

Bakan Soylu'dan Bylock açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock operasyonları hakkında önemli bilgiler verdi. Soylu, "15 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik" dedi.

Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Yasa dışı bahislerle ilgili "Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur" açıklamasında bulundu.

Soylu, "2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

PARTNERSultanahmet’te top sektirdiSultanahmet’te top sektirdi
Fatih Altaylı'dan 'Emin Çölaşan' tepkisiFatih Altaylı'dan 'Emin Çölaşan' tepkisi
Egemen Bağış: Biz bu filmi daha önce görmüştükEgemen Bağış: Biz bu filmi daha önce görmüştük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu ByLock

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da ise...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da ise...

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine gelene kurşun yağdırdılar!

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine gelene kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya açılan FETÖ davasına tepki

Fatih Altaylı'dan 'Emin Çölaşan' tepkisi

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve tipi uyarısı

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve tipi uyarısı

Gelen tebligatı görünce dondu kaldı! Karısı, çocuğu çöp konteynerine atmış

Karısı, çocuğu çöp konteynerine atmış!

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Meclis Lokantası fiyatları sosyal medyaya düştü, gündem yarattı!

Beşiktaş'ta toprak kayması! Bölgeye ekipler sevk edildi

Beşiktaş'ta toprak kayması! Yol kapatıldı

Anayasa Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

Anayasa Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.