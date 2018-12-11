Bakan Soylu'dan Bylock açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock operasyonları hakkında önemli bilgiler verdi. Soylu, "15 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik" dedi.

Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Yasa dışı bahislerle ilgili "Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur" açıklamasında bulundu.

Soylu, "2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

