HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler! 'Terör örgütlerinin en büyük derdi...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler! 'Terör örgütlerinin en büyük derdi...'

10.04.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen iftar yemeği sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bizim gücümüz; inancımızla insana, devlete bakışımızla ve anlayışımızla ilgilidir. Batı'nın emperyalizmi, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tamda buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımızdır" dedi.

Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler! 'Terör örgütlerinin en büyük derdi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programa Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile çok sayıda şehit aileleri ve gaziler katıldı.

0d811a3ae1b83a1a03032c0b48ffb295

İftar programında konuşan Bakan Soylu, dünyanın başka hiçbir ülkesinin şehitliğe Türkiye kadar önem vermediğini ifade etti.

Soylu, "Bizim gücümüz inancımızla insana ve devlete bakışımızla ve anlayışımızla ilgilidir. Onun için bize saldıranlar bizi bölüp parçalamak isteyenler tam da buraya saldırmak istiyorlar. Batı'nın emperyalizmi, PKK, FETÖ, sol terör örgütleri tamda buraya saldırdı. En büyük dertleri bizim inancımızdır" dedi. Soylu, iftar programı sonrası katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Datça açıklarında korkutan depremDatça açıklarında korkutan deprem
Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralıAdana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı
Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamleTevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'

Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

Baba dehşetinde yeni gelişme! Oğlunu satırla keserek öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Baba dehşetinde yeni gelişme! Oğlunu satırla keserek öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.