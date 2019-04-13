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Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini telefonla arayarak üzerlerinde baskı kurduğu iddiasını gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'in iddiasına ilişkin basında yer alan haberi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız. Bu yöntemle bir Başbakan ve iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum."

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(DHA)

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