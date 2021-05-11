Bakan Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin manşetine sert tepki

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili "Derin İlişkiler" başlıklı bir haber yayınlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Cumhuriyet gazetesinin bu manşetine sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



Hesabını hukuk önünde vereceksiniz — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 11, 2021



