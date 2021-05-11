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Bakan Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin manşetine sert tepki

11.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetine sert tepki geldi. Soylu, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" dedi.

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin manşetine sert tepki

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili "Derin İlişkiler" başlıklı bir haber yayınlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Cumhuriyet gazetesinin bu manşetine sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu

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