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Bakan Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

06.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik ifadelerine teşekkür ederek “Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum” dedi.

Bakan Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

BAKAN SOYLU: MİNNET VE ŞÜKRAN SUNUYORUM

Bakan Soylu, “Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ: SOYLU'YA İTİBAR SUİKASTINI KABUL ETMİYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır." açıklamalarını yapmıştı.

Bahçeli'den 'Soylu' açıklamasıBahçeli'den 'Soylu' açıklaması


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizi sizden başka savunan insan kalmadı bu ülkede bee. 18 Yıldır size oy veren insanlar bile haram olsun diyor. Alparslan Türkeşin kemiğini sızlattınız, vicdanı sızlayan Seval hanım'a Kemal Kılıçtaroğlunu arattırdınız hala bölücü'de bölücü diyorsunuz.. Kim bu ülkeyi bölmek istiyorsa karşısında yine sizi değil BU MİLLETİ GÖRECEK !!! TÜRKÜYLE KÜRDÜYLE ALEVİSİYLE ÇERKEZİYLE LAZIYLZA !!! GİDİN BU ÜLKEDEN !!!!

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