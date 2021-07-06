Bakan Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

BAKAN SOYLU: MİNNET VE ŞÜKRAN SUNUYORUM

Bakan Soylu, “Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2021

DEVLET BAHÇELİ: SOYLU'YA İTİBAR SUİKASTINI KABUL ETMİYORUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır." açıklamalarını yapmıştı.



