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Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler! 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasa...'

27.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüz Yüze 100 Gün programında konuştu. “DAEŞ, Amerika’nın bizim başımıza saldığı bir derttir. PKK PYD DAEŞ ve FETÖ’nün sahibi Amerika’dır” diyen Soylu, "Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yönetiminde kaldığı sürece önümüzdeki bu imkanları kullanmalıyız. Ona bir şey olursa Allah korusun. Bir vatandaşımızın işini bile halletsek bize yeter. Bazen günde 100 karar alıyorum. Eğer Tayyip Erdoğan olmasa biz bu kararların yüzde birini almakta zorlanırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler! 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasa...'

Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Ümraniye’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İMES esnafıyla kahvaltıda buluştu. Ümraniye’ye gelen Bakan Soylu’ya Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti. Program öncesi esnaf ile selamlaşıp sohbet eden Bakan Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Biz altyapısını hazırlamış bir ülkeyiz. Geçmişteki Türkiye gibi değil. Bugün bizi ekonomik siyasal saldırılarla itmeye çalıştılar. Hakkımızda Avrupa’da 200’ün üzerinde yazı çıkardılar. Yatırımcıların Türkiye’ye gelmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Bizden önce gelenlerden daha fazla çalışmalıyız” dedi.

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“PKK, PYD, DAEŞ VE FETÖ’NÜN SAHİBİ AMERİKA’DIR”

ABD ve terör ilişkisine değinen Bakan Soylu, “Bu coğrafyada hiçbir zaman oyunu biz bozmadık. Bu coğrafyanın insanları da oyunu bozmadılar. Burada oyunu bozanlar kendini zengin güçlü ve dünyada amir görenler. Amerika son 3 yıldır PKK’ya resmi olarak 2 milyar dolar yardım yaptı. Bizim kazandığımız paradan vergiden bir terör örgütüne yardım gitse de dünya bize ne yapar. Hepinizin mallarının dünyaya gitmesini yasaklar. Türkiye’nin dünyadan Kredi almasını yasaklar. 2002’de Afganistan’a girdiler. 17 bin hektar afyon üretiliyordu. Çıktıklarında o alan 300 bin hektera döndü. Bundan yıllar önce Türkiye’de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70’i batıda yakalandı. Şimdi ise yüzde 70’i Van, Hakkari ve Ağrı’da yakalanıyor. Rota değiştirmek zorunda kaldılar. Bunlar batının bütün dünyaya vermiş olduğu bir musibettir. Bunlardan uzak durabilmek iki şeyle olur. Birincisi çok çalışmak ve ayakta durmak. İkincisi birlik ve beraberlik içerisinde ayakta durmak. DAEŞ, Amerika’nın bizim başımıza saldığı bir derttir. Suriye’de Rakka diye bir yer vardı. Bizim müdahalemizle DAEŞ Rakka’dan çıkacaktı. Amerika, PKK ve PYD’ye Rakka emri verdi. Tek kurşun atılmadan DAEŞ bölgeden çekildi. PKK PYD DAEŞ ve FETÖ’nün sahibi Amerika’dır. Biz Amerika’da darbe yapmaya çalışan kişi ya da grubu Türkiye’de muhafaza edersek bir ilintimiz olduğu söylenebilir. Siz de FETÖ’yü Amerika’da beslerseniz, oradaki imkanları ülkenizin hazinesi ile beslerseniz, onlara okullar açarsanız Biz de karşılığında Bu değerlendirme yapma hakkına sahip olmuş oluruz” diye konuştu.

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“BUGÜN BİZİ EKONOMİK SİYASAL SALDIRILARLA İTMEYE ÇALIŞTILAR”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gıda krizi ile alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gelmeleri, ona bel bükmeleri ifade etmem gerekiyor ki sevdiklerinden dolayı değildir. Eğer biz ayakta durmamış olsaydık, eğer bir savrulmuş olsaydık, Cumhurbaşkanımız Rusya ile Ukrayna arasında doğru bir Türkiye konumu koymamış olsaydı onlar bizi 1990’larda yaşadığımız durumlara sokacaklardı. Biz altyapısını hazırlamış bir ülkeyiz. Geçmişteki Türkiye gibi değil. Bugün bizi ekonomik siyasal saldırılarla itmeye çalıştılar. Hakkımızda Avrupa’da 200’ün üzerinde yazı çıkardılar. Yatırımcıların Türkiye’ye gelmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Bizden önce gelenlerden daha fazla çalışmalıyız. Bizden öncekilerden daha fazla birlik içerisinde olmalıyız. Bu topraklar Baki kalacak bunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yönetiminde kaldığı sürece önümüzdeki bu imkanları kullanmalıyız. Ona bir şey olursa Allah korusun. Bir vatandaşımızın işini bile halletsek bize yeter. Bazen günde 100 karar alıyorum. Eğer Tayyip Erdoğan olmasa biz bu kararların yüzde birini almakta zorlanırız” dedi.

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“DERDİMİZ TEKRAR İNSANLARI AYAĞA KALDIRABİLMEK”

Sözlerine devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı, İstanbul Havalimanı olmasaydı, Marmaray ve Avrasya Tüneli olmasaydı, Osmangazi köprüsü olmasa üretimimiz ve üretiminiz nasıl olur. Bu bir altyapıdır. Bu Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a olan yolun altyapısıdır. Karadeniz sahil yolunun alt yapısıdır. Altyapımız gelişti. Tarihimizin en büyük orman yangını ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Birçok ilimizde selle karşı karşıya kaldık. Bayrama bir hafta vardı Biz selden herhangi bir iz olmadan girdik. Gece gündüz çalışıldı gayet gösterildi. Biz insanlara sizi ayağa kaldıracağız dedik. Tespitler yaptık. Zararların her 100 lirasından 70 lirasını verdik. Derdimiz tekrar insanları ayağa kaldırabilmek. Kastamonu’da geçen yıl bu zaman diliminde oldu sel. 1 yıldır altyapısını hazırladık. Önümüzdeki hafta da inşallah sanayi sitesindeki arkadaşlara dükkanlarını teslim edeceğiz” diye konuştu.

İHA

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