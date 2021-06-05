Bakan Soylu’dan doğalgaz keşfi yorumu: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afyonkarahisar’a geldi. Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geleceği toplantı öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yoğun bir sevgi ile karşılaşan Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi müjdesine değindi. Konuşmasında keşfin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın bir cümlesi var ve o cümle bizim müşürümüzdür, ölçümüzdür ‘Durmak yok yola devam.’ Etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz, dünyayı görüyorsunuz Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler, ayakta kalmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını ve söz söylemesini istemeyenler, geçmişten bugüne yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymak istiyorlar. Bunlara fırsat vermemek için güçlü olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız, bir olmalıyız, kardeş olmalıyız. Bunlara fırsat vermemek için savunma sanayimizi yüzde 20’lerden, yüzde 70-80’lere getirdik. Hedef, bütün dünyaya parmak ısırtacak bir savunma sanayiyi oluşturana kadar durmak yok yola devam. Dün bulunan rezervle toplam 540 metreküp rezerve çıktı Karadeniz’deki doğalgaz buluşumuz. Bir ne kadar bulursak onlar o kadar çatlayacak, vatsın çatlasınlar, patlasınlar. Enerjide, tarımda, savunma sanayinde, insan kaynağı ile kendine yeten ve etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye, bu yüzden size (millete) minnettarız” dedi.