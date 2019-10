Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

"BATININ ELİYLE YAPILIYOR"



O bölgede kimlerin ne yapmaya çalıştıklarını bildiklerini anlatan Bakan Soylu, "O bölgede kimlerin yaşadığını biliyoruz. Biz o bölgede köy köy mahalle mahalle ne üretildiğini biliyoruz. YPG’nin bir süredir ne yapmaya çalıştığını bir süredir takip ediyoruz ve biliyoruz. Harita çok net. Bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Buda batının eliyle yapılıyor. Yapmak istedikleri Türkiye’yi taca çıkarmaktır, etkisiz hale getirebilmektir. Yapmak istedikleri bizi medeniyetimizden, coğrafyamızdan ayırmaktır. Afrin’de yapmak istedikleri oydu. DAEŞ’in de PYD’nin da PKK’nın da patronu aynıdır. Farklı değildir. Bütün bilgilerimiz değerlerimiz bütün saha çalışmalarımız bizi bu sonuca çıkarmaktadır. Türkiye ne yaptığını bilen, nesillerine huzur içinde bir coğrafya bırakmaya isteyen bir ülkedir" dedi.



‘TÜRKİYE İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 500’LÜ RAKAMLARA GELDİ’



Bakan Soylu, terörü kaynağından yok etmek için mücadele verdiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Bütün bunların yanı sıra kesintisiz operasyon. Sürekli taarruz ve kesintisiz operasyon. Bu üç temel mekanizmanın üzerinde gidiyoruz. Bunu sağlayabilecek bir kabiliyete sahibiz. Terör örgütüne adım attırmıyoruz. Sadece o değil. MLKP, DHKP-C kırsalda etkililerdi. Kırsalda kalmadılar. Erzurum bölgesi uzun zamandır ilk kez teröristsiz. Büyük mücadele veriyoruz ve 500’lü rakamlara geldi Türkiye içindeki terörist sayısı. Bu şu demektir. İnanın açlıktan kırılıyorlar. Son ele geçirdiğimiz teröristler bir deri bir kemik halinde. Telsiz konuşmalarından nasıl aç kaldıklarını o mağaralarda nasıl kaldıklarını çok iyi biliyoruz. Şu an Suriye sınırları içinde bir şekilde YPG ve PKK oradaki karışıklıktan istifade edip, o bölgede farklı bir oluşuma girmek istiyor. Biz buna Azez’de, Afrin’de, Carablus’ta, El Bab'da nasıl müsaade etmediysek buna bilmenizi isteriz ki Fırat’ın doğusunda da müsaade etmemiz mümkün değildir. Kim buna müsaade etmemizi, sessiz kalmamızı istiyorsa bilin ki geleceğimizle hesabı vardır. Biz güçlüyüz. Allah korusun. Ayağımız bir sekmeye başlarsa tepemize her yerden binecekleri aşikardır. Sevgili gençler. Biz size böyle bir Türkiye bırakamayız. Bedeli ne olursa olsun. Her an tehdit edilen, her an parmak sallanılan her an karşınızda sizi istediğimiz gibi idare ederiz diyen yüksekten konuşanları ayakları titreyen bir ülke bırakamayız. Ayakları üzerinde duran, etrafındaki coğrafyaya barışı huzuru getiren kucaklaştırabilen bir Türkiye bırakmalıyız. Biz büyük ve asil bir ülkeyiz."