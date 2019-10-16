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Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." dedi.

Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yetki veren kararnameyi imzalamasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.

Soylu, alınan kararla ilgili olarak, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Soylu daha önce de ABD tarafından, Rahip Brunson'ın tutuklanmasındaki rolü bahane gösterilerek yaptırımlara maruz kalmıştı.

Soylu'nun geçen yıl kendisine yönelik ABD yaptırımı sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız!"

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı

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