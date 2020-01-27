Bakan Soylu'dan HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Sosyal medyada HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'ya depremzedeler için gönderilen yardımların engellediğine ilişkin iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirterek, HDP'li Kars Belediyesi'nin yardımlarının kabul edildiğini söyledi. Elazığ Valiliği'nin HDP’li belediyelerin deprem yardımlarını geri çevirdiği iddiasını yalanlayan Bakan Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini aktardı.

HDP’li Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi'ne ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini söyleyen Bakan Soylu, Kars Belediyesi'nin yardımının ise kabul edildiğini söyledi.

"SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN GERİ ÇEVİRDİK"

Bakan Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini ifade ederek, "Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” dedi.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ise yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.

(DHA)

