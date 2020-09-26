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Bakan Soylu'dan İstanbul'da deprem tatbikatı açıklaması: Çok kısa süre içinde yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020 yılı bitmeden evvel, İstanbul'da bu çalışma grubu toplantılarını tamamlayıp, masa başı tatbikatlarını tamamlayıp, tüm belediyelerimize 7.5'lik bir depremdeki son senaryo düzeltmelerimizi ortaya koyacağız" dedi. Bakan Soylu, açıklamasının devamında "Tüm belediyelerimiz, muhtarlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte İstanbul’da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat yapacağız. Hem de çok kısa süre içinde." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan İstanbul'da deprem tatbikatı açıklaması: Çok kısa süre içinde yapacağız

AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

'BUNUN İÇİN HER ŞEYİ KULLANACAĞIZ'

2021’in afet eğitim yılı olacağını ve afete hazırlığın önemini vurgulayan Soylu, “AFAD Başkanlığımız, afete hazırlık yapıyor ve tüm Türkiye’de bir afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız gerekir. Biliyorsunuz, bu yılın 6. ayı ve geçen yılın 6. ayını afete hazırlık yılı olarak ilan etmiştik. O bitti. Aslında bu yıl afet eğitimi ile ilgili çalışmalara başlamıştık ama maalesef salgın önümüzü kesti. İlk 3 ayda bile bir buçuk milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık ama önümüzdeki yıl hedefimiz, 81 milyon insanımıza, Afet meselesi ile ilgili eğitimle ulaşabilmektir. Bunun için her şeyi kullanacağız. Herkesin afet ile ilgili bir baz bilgisi, afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılmasına yönelik bir bilgisi söz konusu olacak. Ve ikinci 2021 yılı planımız da, ki ona başladık, Kahramanmaraş’ta İl Afet Riskleri Azaltma Planı gerçekleşti, çok başarılıydı. Şimdi Allah nasip ederse, tüm hocalarımızla, kurumlarımızla Kahramanmaraş ölçeğini 81 vilayetimizde, 31 Aralık 2021 bittiğinde herkesin elinde 'İl Afet Riskleri Azaltma Planı' hazır, her kurumun ne yapacağı hazır ve bu konuda eylemine başlamış bir anlayış ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

'ARALIK AYINDA İSTANBUL’DA SAHA TATBİKATLARINA BAŞLAYACAĞIZ'

“Yine önümüzdeki günlerde, sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yürürlüğe giren, Türkiye Afet ve Acil Durum Kurulu’nu İçişleri Bakanlığı’nın başkanlığında toplayacağız" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söyle devam etti:

“Orada da şu ana kadar çalışmalarını yaptığımız Türkiye Afet Müdahale Planı’nın revizesini gerçekleştireceğiz. İstanbul ile ilgili bir şey daha ifade edeyim, 26 çalışma grubunun önemli bir bölümünü bitirdik. Bu gözden geçirme toplantısıydı. Bu 26 çalışma grubu ile ilgili biz, en nihayetinde zannediyorum Ekim ayının sonuna kadar tamamlayıp bitireceğiz. Buna trafik ve güvenlik de dahil olmak üzere, bitireceğiz, şartlarımız belli olacak ve hemen Kasım ayında masa başı tatbikat işlerini gerçekleştireceğiz. Ve ardından da Aralık ayında, hep birlikte İstanbul’da saha tatbikatlarına başlayacağız. Tüm belediye, muhtarlar ve paydaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Yani 2020 yılı bitmeden evvel, İstanbul’da bu çalışma grubu toplantılarını tamamlayıp, masa başı tatbikatlarını tamamlayıp, tüm belediyelerimize 7.5’lik bir depremdeki son senaryo düzeltmelerimizi ortaya koyacağız. 2021 yılında ise daha büyük tatbikatları burada gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbul’a diyeceğiz ki, şu saatte deprem oldu. Ve bütün kurumlar harekete geçeceğiz. Bunları saat saat değerlendireceğiz, bir gündüz çalışma saatinde bir de gece uyku saatinde yapacağız"

'ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE YAPACAĞIZ'

Afet ve Acil durum anında ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, “İlk 6 saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir zaten. Bugüne kadar bunu başardık. Ama özelikle 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler, bütün bunları sağlamalıyız. Deprem olduğu zaman, ilk korkum herkesin arabalarına atlayıp evlerinden uzaklaşması. Binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veririz, bunu açık söyleyeyim. İlk 6 saatte yapılabilecek tek şey arama kurtarma, sağlık, iletişim ve ulaşıma izin vermektir. Ve ilk 6 saatte yapılabilecek ilk şey, bugün konuşacağımız toplanma alanlarına milletimizi sevk etmektir. Tüm belediyelerimiz, muhtarlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte İstanbul’da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat yapacağız. Hem de çok kısa süre içinde. Hepimiz bir toplanma merkezide olacağız, kontrol edeceğiz, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, sizin toplanma merkeziniz burasıdır diye lokasyon ve vatandaş bütünleştirmesi yapacağız, onları bilgilendireceğiz, her binaya toplanma merkeziniz şurasıdır diye asacağız, cep telefonlarına göndereceğiz. Bunun sebebi de 6 saatlik zaman dilimini hep beraber iyi yönetmek" şeklinde konuştu.

'ÜLKE GENELİNDE 18 BİN 642 ADET ACİL DURUM TOPLANMA ALANIMIZ MEVCUT'

1999’da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu bulunan Türkiye’de bugün bin 100 adet deprem gözlem istasyonu olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “Avrupa’nın 2. büyük gözlem ağına sahip ülke Türkiye. 2019 yılından itibaren 11 bölgesel, 1 ulusal ve illerimizde de 19 adet habersiz tatbikat gerçekleştirdik. Bu yıl salgın sebebiyle biraz durduk. İnşallah önümüzdeki günlerde İstanbul’da toplanma alanları ile ilgili bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. Senaryo şu şekilde olacak, bildiğiniz gibi her toplanma alanının kamu personellerinden belirlenmiş sorumluları var. Ayrıca bu toplanma alanları tahliye ve yerleştirme çalışma grubuna bağlı. Bunun sorumluluğu da jandarmada şu anda. Gerçekleştireceğimiz bu tatbikat, vatandaşlarımızın değil, görevlilerimizin tatbikatıdır. Öncelikle bunu ifade edeyim ki, herhangi bir karışıklığı meydan vermeyelim. Belirleyip ilan edeceğimiz gün ve saatte, bu toplanma alanlarından sorumlu kamu görevlisi arkadaşlarımız, sorumlu oldukları alanlarına gidecekler, konuya ilgi duyan vatandaşlarımız da arzu ederlerse bu alanlara gidecekler. Ve görevli arkadaşlarımız burada kendilerine bilgilendirme yapacaklar. Ülke genelinde 18 bin 642 adet Acil durum toplanma alanımız mevcut. Vatandaşlarımız, olası bir afet anında nerede toplanacağı bilgisi, e-Devlet üzerinden ulaşabilmeleri mümkündür" dedi.

Kaynak: DHA

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