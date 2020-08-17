Bakan Soylu'dan İstanbul depremi uyarısı! En büyük endişesini açıkladı

17 Ağustos 1999’da depreminde yaşadıklarını anlatan Bakan Soylu, “17 Ağustos’ta ben İstanbul’daydım. Siyasi olarak da bir görevim vardı il başkanı idim. Çok dışarıda yatmayı sevmem. Çok sıcak bir geceydi. GOP’daki evimizde üst katta anneme ‘ben terasta yatayım’ dedim. O da üzerime bir şey örttü. Hanım da yoktu. 17 Ağustos bambaşkaydı. Terasın önünde hemen demirler var. Bir büyük yer sarsıntısı meydana geldi. Ben uyku sersemi herhalde bir inşaat var sabahın erken saatinde biri kazı yapıyor sandım. Gözümü açınca karşımdaki demirlerin bir sağa bir sola gittiğini görünce ayağa kalktım. Sonra hepimiz evin holünde buluşmuş olduk Baktık sarsıntı devam ediyor. Hep beraber aşağı indik. Anladık büyük bir deprem var. İstanbul İl Başkanı olduğumuz için meseleye sadece vatandaş olarak ne yapacağımızdan ziyade İstanbul’da Türkiye’de durum nedir öğrenmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Yıkım haberlerini almaya başladıktan sonra bölgeye hareket ettiklerini anlatan Soylu, “Gölcük, Sakarya, Yalova, Avcılar’dan Arkadaşlarımız evleri yıkıldı eşleri çocukları elverin altında kaldı. Sabah ilk vakit oralara gittik Tansu hanım Genel Başkanımızdı. Avcılar’daki o hayatımız boyunca karşılaşmak istemeyeceğimiz manzara ile karşılaştık. Bizim neslimiz ilk kez böyle bir tablo ile karşı karşıyaydı. Hakikaten çaresiz insanlar, enkaz altında seslenenler. ‘Yaşıyor musun diye bağırışlar. Orada yapabileceğimiz çok bir şey olmadı. Hakikaten bugün Allah öyle manzaralarla karşılaştırmasın. Kimsenin o saatte müdahale konusunda yapabileceği bir şey olmadığı için oradan ayrıldık maalesef Yalova’ya geçmek istedik. Yalova’ya geçtiğimizde bambaşka bir manzara vardı. Cesetler yerde. Onlarca yüzlerce herkes koşturuyor sanki kıyamet meydanı. Kimileri yardım etmeye çalışıyor. Büyük bir kaos olduğu ortadaydı” diye konuştu.

Bakan Soylu Türkiye’nin 17 Ağustos’tan aldığı dersle önüne bir yol haritası koyarak yoluna devam ettiğini kaydetti. Olası bir İstanbul depremi konusunda tüm hazırlıkları ve çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Bakan Soylu, uyarılarda da bulundu.