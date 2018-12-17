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Bakan Soylu'dan 'istifa' açıklaması: Arada sırada duyuyorum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 08:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, 'Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır' dedi.

Bakan Soylu'dan 'istifa' açıklaması: Arada sırada duyuyorum...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat ettiklerini söyleyerek, "Hakikaten devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız, bütün arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyduk. Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Burada öyle bedava laf konuşmayın. 24 saat çocuklarımızı bundan kurtarmak için büyük bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı TBMM Genel Kurulu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sizde istifa edecek yüz surat varmı acaba gece kulübü katliamı kaşıkçı cinayeti ve yüzlerce utanç verici şeyler yaşandı bu ülkede biriniz çıkıp istifa etmediniz boş yere rüzgar yapma
yav allah aşkına soysuz. bu ülkede son 15 seneden beri hangi olayda hangi ihmalde hangi yanlışta kim istifa etti siz bu kadar onurlumusunuz?
onu biliyoruz.başka birşey söyle soysuz
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