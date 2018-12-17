Bakan Soylu'dan 'istifa' açıklaması: Arada sırada duyuyorum...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat ettiklerini söyleyerek, "Hakikaten devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız, bütün arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyduk. Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Burada öyle bedava laf konuşmayın. 24 saat çocuklarımızı bundan kurtarmak için büyük bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

