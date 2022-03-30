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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na "Bildiri" hatırlatması: Cevap gelmedi

30.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 siyasi parti liderinin yayınladığı ortak bildiriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na, "Bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin?" şeklinde yönelttiği soruyu hatırlatarak "Bekledik, cevap gelmedi" dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na "Bildiri" hatırlatması: Cevap gelmedi

Altı muhalefet partisi liderinin görüşmesinin yankıları sürerken, bir önceki toplantı sonrası liderler ortak bildiri yayınlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz gün Esenyurt'ta yaptığı konuşmada bu bildiriyi hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun, bu metni bir büyükelçiye düzelttirdiğini öne sürmüştü.

"HANGİ BÜYÜKELÇİYE DÜZELTTİRMEYE GÖNDERDİN?"

Soylu konuşmasında, "İlk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." demişti.

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"CEVAP GELMEDİ"

Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruyu hatırlatan Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.

Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

Problem 2: Kime sattı?

Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi..."


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