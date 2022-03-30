Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na "Bildiri" hatırlatması: Cevap gelmedi

Altı muhalefet partisi liderinin görüşmesinin yankıları sürerken, bir önceki toplantı sonrası liderler ortak bildiri yayınlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz gün Esenyurt'ta yaptığı konuşmada bu bildiriyi hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun, bu metni bir büyükelçiye düzelttirdiğini öne sürmüştü.
Soylu konuşmasında, "İlk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." demişti.
Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruyu hatırlatan Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.
Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Problem 2: Kime sattı?
Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi..."
Sevgili Kılıçdaroğlu;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 30, 2022
Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' ❗
bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.
Problem 1️⃣
Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı❓
Problem 2️⃣
Kime sattı❓
Grup Toplantısını bekledik.
Cevap gelmedi... pic.twitter.com/LNVZIAxq5J