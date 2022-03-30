Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na "Bildiri" hatırlatması: Cevap gelmedi

Altı muhalefet partisi liderinin görüşmesinin yankıları sürerken, bir önceki toplantı sonrası liderler ortak bildiri yayınlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz gün Esenyurt'ta yaptığı konuşmada bu bildiriyi hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun, bu metni bir büyükelçiye düzelttirdiğini öne sürmüştü.

"HANGİ BÜYÜKELÇİYE DÜZELTTİRMEYE GÖNDERDİN?"

Soylu konuşmasında, "İlk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." demişti.

"CEVAP GELMEDİ"

Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruyu hatırlatan Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.

Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

Problem 2: Kime sattı?

Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi..."

Sevgili Kılıçdaroğlu;

Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' ❗

bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.



Problem 1️⃣

Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı❓



Problem 2️⃣

Kime sattı❓



Grup Toplantısını bekledik.

Cevap gelmedi... pic.twitter.com/LNVZIAxq5J — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 30, 2022



