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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'LGBT' tepkisi: "Böyle bir siyasi parti lideri olur mu?"

12.11.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Yüzyılı’nın değerler yüzyılı olduğunu vurgulayarak, “Kemal Kılıçdaroğlu düşmüş bir LGBT peşine. Adamın bir derdi var. Erkeklerle erkekleri, kadınlarla da kadınları evlendirecek. Hakikaten böyle anlayışı ortaya koyan bir siyasi parti lideri olur mu?” dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'LGBT' tepkisi: "Böyle bir siyasi parti lideri olur mu?"

Bakan Soylu, Eskişehir’de düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi programına katılmak üzere kente geldi. Burada ‘Türkiye Yüzyılı’ konulu eğitimde bir konuşma yapan Soylu, Türkiye Yüzyılı’nın sadece 780 bin kilometrekarelik alanı kapsamadığını, çevredeki coğrafyaları da kapsadığını belirterek, “Türkiye büyük işler yaptı ama bu işler burada bitmez. Tam da Türkiye’nin 100. yılı bu yüzden var. Biz büyük bir coğrafyayız. Bakın Türk Devletler Teşkilatı’nda o fotoğrafın dünyaya verdiği güven var, bir de birilerine verdiği endişe var. İşte o fotoğraf bize başka bir anlayışı sağlamalıdır. Bir taraftan Erbil, bir taraftan Bağdat, Şam, İslamabat, hatta Tahran, herkes huzur içerisinde olursa biz bir huzur adası oluruz. Türkiye 100 yılı sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir” diye konuştu.

“MERAL AKŞENER’LE PERVİN BULDAN TAM BİR TANTANACI”

İYİ Parti ve Meral Akşener’in patronunun Amerika olduğunu söyleyen Soylu, “Meral Akşener’le Pervin Buldan tam bir tantanacı. İstanbul Büyükşehir Belediye genel müdürlüklerini paylaşırken kavga etmiyorsunuz. Ankara Belediyesi’ndeki ihaleler tıkır tıkır giderken kavga etmiyorsunuz ama güya kendi aranızda bir kavga varmış hissi vererek milletin cebinden bir şeyleri koparmaya, ütmeye çalışıyorsunuz. Sizin bu yalanınıza kim inanır? İkinizin de patronu aynı. PKK’nın da, HDP’nin de patronu Amerika İYİ Parti’nin, Meral Akşener’in patronu Amerika. Bu kadar basit” dedi.

“HAKİKATEN BÖYLE ANLAYIŞI ORTAYA KOYAN BİR SİYASİ PARTİ LİDERİ OLUR MU?”

Türkiye Yüzyılı’nın değerler yüzyılı olduğunu söyleyen Soylu, “Türkiye Yüzyılı değerler yüzyılı. Kemal Kılıçdaroğlu düşmüş bir LGBT peşine. Adamın bir derdi var. Erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları. Tövbe estağfurullah. Hakikaten böyle anlayışı ortaya koyan bir siyasi parti lideri olur mu?” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu lgbt

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