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Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi.

1500 aileyi sosyal tesislerde ağırlıyoruz.

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için, bir bilgiyi doğru şekilde paylaşabilmek için söylüyorum. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır.

27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.

DD

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:

Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarını teslim edeceğiz.

İnşallah eş zamanlı olarak hem Malatya'da hem Elazığ'da Şubat sonuna kadar temellerimizi gerçekleştireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Süleyman Soylu Kızılay Elazığ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
artık Kızılay a hiç bir zaman bağış yapmam. En son haberler bayağı düşündürücü. kan bağışını direk hastanelere yaparım
paralar nerde kimin cebine indi
gördük bakanım iyi besleniyorlar...
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