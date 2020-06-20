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Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2020 21:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açıklamasından dolayı tepki gösterdi. Soylu, "Meral Hanım, keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz" ifadelerini kulandı.

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü'den Saygı Öztürk'e röportaj verdi. Akşener, röportajda bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını belirterek “Her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını” söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1960 yılından bir gazete manşetiyle birlikte Sözcü gazetesinin bugünkü manşetini paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bebek davası Don davası Kıyma makinasına koyulan öğrenciler Yalanlar iftiralar... Haysiyet gözetmediler Vicdan gözetmediler Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef. Hem de bir kadının namusuna iftira atana..."

Bakan Soylu, Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'yla ilgili "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısına çok sert tepki göstermişti.

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