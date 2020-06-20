Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü'den Saygı Öztürk'e röportaj verdi. Akşener, röportajda bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını belirterek “Her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını” söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1960 yılından bir gazete manşetiyle birlikte Sözcü gazetesinin bugünkü manşetini paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bebek davası Don davası Kıyma makinasına koyulan öğrenciler Yalanlar iftiralar... Haysiyet gözetmediler Vicdan gözetmediler Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef. Hem de bir kadının namusuna iftira atana..."

Bebek davası

Don davası

Kıyma makinasına koyulan öğrenciler

Yalanlar iftiralar...

Haysiyet gözetmediler

Vicdan gözetmediler



Bir Başbakan asıldı!



Meral Hanım,

Keşke o talihsiz cümleyi

etmeseydiniz...



Telafisi yok maalesef

Hem de bir kadının namusuna iftira atana... pic.twitter.com/2BWlltqNUI — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020

Bakan Soylu, Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'yla ilgili "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısına çok sert tepki göstermişti.