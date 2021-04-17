Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Salgınla Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, "Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir" dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

"Benim tüm belediyelerden bir ricam var" diyen Soylu, "Allah rızası için elbette ki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak sevaptır. Ama başka bir sevap da insanların bu salgından korunmalarını sağlamak. Ramazan yardımlaşma ayıdır, bereket ayıdır" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.