Bakan Soylu'dan 'Otobüslerde sıkı yönetim' açıklaması: Kurala uymayan şirketleri açıklarız

Soylu, 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

“YAYA ÖLÜMLERİNDE CİDDİ BİR AZALIŞ VAR"

Konuşmasında yaşanan trafik kazalarına yönelik bazı rakamlar veren Soylu, şunları söyledi:

“2018-2019 yıllarında trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısında yüzde 25 azalış elde ettik. Bu, hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 7 bin 427, bizim 2017'deki can kaybımızdır. 6 bin 675, bizim 2018'deki can kaybımızdır. İnşallah bu yıl 5 bin 500 ile kapatacağız. 2020 yılını 5 bin seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz. Daha az olursa bundan memnuniyet duyarız. Tartışma konusu olan maket trafik araçları konusunda, en çok kaza yapan bölgelere konuldu ve yüzde 23'ün üzerinde o bölgedeki kazaları azalttı. Türkiye'ye ortalama hız koridordu kavramını kazandırdık. Bu konuda en çok Ulaştırma Bakanlığı bize itiraz etti. 'Biz bu otoyollardan para kazanıyoruz, hız sınırı koyarsanız biz kaybederiz' dedi. Hız koridoru ile beraber, o otoyollarda kaza oranı yüzde 23 azaldı. Özellikle otoyollarda kaza oranını azaltmak dünya literatüründe kolay kazanılabilecek bir iş değildir. Maket trafik araçlarının bulunduğu 3 km yarı çapında kazalarda ölüm sayısı yüzde 26.40, ölümlü kaza sayısı yüzde 17.52 azaldı. Özellikle yaya öncelikli trafik anlayışı adımı ile yaya ölümlerinde ciddi bir azalış elde ettik"