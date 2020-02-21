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Bakan Soylu'dan 'Otobüslerde sıkı yönetim' açıklaması: Kurala uymayan şirketleri açıklarız

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız" dedi.

Bakan Soylu'dan 'Otobüslerde sıkı yönetim' açıklaması: Kurala uymayan şirketleri açıklarız

Soylu, 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Burada konuşan Soylu, " 2018-2019 yıllarında trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısında yüzde 25 azalış elde ettik. Bu, hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 2020 yılını 5 bin seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

“YAYA ÖLÜMLERİNDE CİDDİ BİR AZALIŞ VAR"

Konuşmasında yaşanan trafik kazalarına yönelik bazı rakamlar veren Soylu, şunları söyledi:

“2018-2019 yıllarında trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısında yüzde 25 azalış elde ettik. Bu, hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 7 bin 427, bizim 2017'deki can kaybımızdır. 6 bin 675, bizim 2018'deki can kaybımızdır. İnşallah bu yıl 5 bin 500 ile kapatacağız. 2020 yılını 5 bin seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz. Daha az olursa bundan memnuniyet duyarız. Tartışma konusu olan maket trafik araçları konusunda, en çok kaza yapan bölgelere konuldu ve yüzde 23'ün üzerinde o bölgedeki kazaları azalttı. Türkiye'ye ortalama hız koridordu kavramını kazandırdık. Bu konuda en çok Ulaştırma Bakanlığı bize itiraz etti. 'Biz bu otoyollardan para kazanıyoruz, hız sınırı koyarsanız biz kaybederiz' dedi. Hız koridoru ile beraber, o otoyollarda kaza oranı yüzde 23 azaldı. Özellikle otoyollarda kaza oranını azaltmak dünya literatüründe kolay kazanılabilecek bir iş değildir. Maket trafik araçlarının bulunduğu 3 km yarı çapında kazalarda ölüm sayısı yüzde 26.40, ölümlü kaza sayısı yüzde 17.52 azaldı. Özellikle yaya öncelikli trafik anlayışı adımı ile yaya ölümlerinde ciddi bir azalış elde ettik"

“UYUŞTURUCU TAŞIYAN TIR'LAR ARTIK ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİYOR"

Mobil trafik eğitim tırlarından da bahseden Bakan Soylu, "Sadece okullardaki eğitim değil, yaklaşık şu anda 4 TIR'ımız var, Milli Eğitim Bakanlığımız, polis, jandarma ile koordineli, tüm Türkiye ve öğrencelerimizi bu tırların içindeki simülasyonla eğitmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, Milli Eğitim Bakanlığı ile, TRT ile protokol yaptık. 2 adet özel yapım mobil trafik tırımızı ilk önce emniyetle yola çıkarttık, sonra ona bir tane daha ilave ettik, şimdi bir de jandarmamıza ilave ettik. 2019 yılında 244 okulda 17 bine yakın öğrenciye eğitim verdik. Tırlarımızı nereden aldığımızı merak ediyor musunuz? Para vermiyoruz, hani bu TIR'lar uyuşturucu taşıyorlar ya, onlara el koyuyoruz, uyuşturucu taşımıyorlar artık, çocuklarımıza eğitim veriyorlar" şeklinde konuştu.

“YA KURALLARA UYARLAR, YA 3 AYDA BİR EN GÜVENSİZ OTOBÜS ŞİRKETLERİNİ AÇIKLARIZ"

Türkiye'deki otobüs şirketi sahiplerine seslenen soylu, en güvensiz yolculuğun Türkiye'de otobüs yolculuğu olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Kusura bakmayın, Türkiye'de şu an en güvensiz yolculuk otobüs yolculuğudur. Otobüs firmalarına sesleniyorum, kurallara siz uyun. İki şoför kullanacağınız yerde bir şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da çok iyi biliyorum. İki ehliyeti alıyorlar, uyumak dinlenmek yok. Ehliyetin bir takometreden çıkıyor diğeri giriyor. Bu bir cinayettir. Taksilerde trafik kazası toplam 0.9, kamyonlarda 1.1 otobüste 1.5. Böyle bir şeyi kabul etmememiz mümkün değil. Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız" dedi.

35 BİN TRAFİK PERSONELİ SAYISINA ULAŞACAĞIZ

Mevcut durumda 31 bin 500 trafik personel sayısına 35 bine çıkaracaklarını da dile getiren Soylu, “14 bin fahri trafik müfettişi daha tespit ettik. Eğitimlerini yapıyoruz. 19 bin trafik polisi sayımızı son 3 yılda 27 bine çıkarttık. Aynı zamanda bin 500 jandarma trafik personeli sayımızı 4 bin 500'e çıkarttık. Toplam 31 bin 500 sayısına ulaştık. 35 bine geleceğiz ve duracağız" ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZ HEM HAYAT SINIRI ÖTESİNDE, HEM İDLİB'DELER"

Konuşmasında İdlib konusuna da değinen Soylu şunları söyledi:

“Gelişiyoruz, büyüyoruz, etrafımızdaki dünyaya da yardım ediyoruz. Biz burada şu anda oturuyoruz ama bilesiniz ki şu anda arkadaşlarımız hem Hatay sınırının ötesindeler, hem İdlib çevresindeler. Ellerindeki tüm imkanlar ile orada yerinden edilmiş insanlara yardım ediyor. Yüzlerce TIR. Biz asil bir milletin evladıyız. Suriye'den Libya'ya, Lübnan'dan Fas'a kadar Ortadoğu'dan Orta Asya'ya kadar, Balkanlar'a kadar, Afrika'nın ta en uç noktalarına kadar elde ettiğimiz gelişmeyi yansıtacağımız bilgimizi birikimimizi nakledebileceğimiz ve bizden beklenti içinde olan bir dünya var."
(FOTOĞRAF)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu OTOBÜS Sıkı yönetim

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