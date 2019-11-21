Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin konuşan Soylu, konuyu başından beridir yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

"O ZAMAN BİLE İÇİM SOĞUMADI ONA"

"Olay bana İstanbul'daki bir arkadaşımdan geldi. Mesaj attı, 'Bu olayda başka bir şey konuşuluyor' diye. Ben de 'Böyle bir şey söz konusu değil' dedim. Rabia Naz'ın babasını çağırdım, konuştum. Müfettişi gönderdim. Teftiş heyeti oluşturdum. Olay savcılık safahatinde yürüyor. O safahatte de bir gizlilik kararı geldi. Dosyayı arkadaşlarımız defalarca gözden geçirdi. Rabia Naz'ın babasıyla defalarca konuştum, sabır gösterdim. Ama bana hakaret etti, işi kapatmakla suçladı. Bir kez daha çağırdım. CHP İl Başkanıyla basın toplantısı düzenledi. O zaman bile içim soğumadı ona.

"ADLİ TIP 'DÜŞMEDİR' DİYOR"

'Siyasi mesele haline getirmenin gereği yok, babadır olabilir' dedim. Adli Tıp karar vermiş, 'düşmedir' diyor, mülkiye müfettişi 'düşmedir' diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik. Rabia Naz Komisyonu'nun kurulması da başka bir tartışma alanıdır. Yürüyen bir mahkemede, bir Meclis komisyonu kurulması buranın tartışma alanıdır.