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Bakan Soylu'dan sağlık çalışanlarına mesaj: Allah sizden razı olsun

25.04.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hastane ziyareti sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanları için iyi dileklerini ve minnettarlığını ifade etti.

Bakan Soylu'dan sağlık çalışanlarına mesaj: Allah sizden razı olsun

Soylu, paylaşımında, "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız, insanlık adına çabanıza, samimiyetinize, güler yüzlerinize minnettarız. Güler yüzleriniz hiç solmasın, hiç üzülmesin. Bir hastaneye ziyarete gittim. İçimden geldi. Koskocaman sağ olun. Allah, sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN CEVAP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımını alıntıladığı Soylu'ya teşekkür etti. Koca, mesajında "Sayın Bakanım; nazik ziyaret ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederiz. Kadronuzun sürece desteği için ise minnettarız." ifadelerine yer verdi.

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sosyal medya Süleyman Soylu

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