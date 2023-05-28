Bakan Soylu'dan 'seçim' açıklaması! 'Afet bölgesinde de sorunsuz bir şekilde başlamıştır'

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için sandık başında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kameraların karşısına geçerek seçim sürecine dair açıklamalar yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün sabah itibarıyla tüm Türkiye’de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandıkların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm koordinasyon, Yüksek Seçim Kurulu’yla birlikte yapılmaya devam etmektedir.

Şu anda Türkiye’de toplam 60 milyon 721 bin 745 yurt içi seçmen oy kullanacak. 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecek.

Afet bölgesinde de, sorunsuz bir şekilde Türkiye'nin diğer bölgelerinde başladığı gibi afet bölgesinde de sandıklar kurulmuş ve oy kullanma işlemleri toplam 1158 sandık alanında başlamıştır. Orada da daha önce belirttiğimiz gibi her bir sandık alanı için ilgili olan yerlerde, ihtiyaç duyulan yerlerde konteyner alanları oluşturulmuş ve milletimiz huzur ve güven içerisinde afet bölgesinde de aynı şekilde oy kullanmasına buralarda olduğu gibi devam etmektedir.

Oy kullanma işlemi sabahleyin hızlı başlamış ve oy kullanma bir öncekinde hem milletvekili seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için biraz uzun sürmekteydi. Oysa bugün seri bir şekilde vatandaşımız Türkiye'nin her yerinde hem Valilerimizden aldığımız bilgiler hem güvenlik acil durum merkezimiz var Ankara'da ve 81 ilde Valilerimizin veya Vali yardımcılarımızın koordinasyonunda her birinden aldığımız bilgiler çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığını da devam etmektedir.

Seçim olaylarıyla ilgili herhangi bir problem söz konusuyla vatandaşımız 112 acil çağrı merkezini arayabilir ve yine aynı zamanda bugün bir hatırlatma için söylüyorum. Kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Ve yine altını çizerek ifade ediyorum; eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa dün ve bugün nüfus idarelerimiz açıktır, nöbettedir ve vatandaşımızın oy kullanmak için gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya da amirdir.

Ben bu vesileyle yaklaşık 60 güne yakın bir süredir Türkiye'de hakikaten bir seçim şenliği bir demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Seçim olayları da geçen seçimlere yönelik daha az olmuştur. Yani 351'di, 321... Bu zaman dilimi içerisinde şu son 14 gün içerisinde de toplam 50 seçim olayı oldu. Ve bu vesileyle hem milletimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bugün de demokratik bir olgunlukla bütün demokrasinin kurallarıyla ve şartlarıyla beraber bu seçimi tamamlayacak ve Türkiye yepyeni bir sürece, iyi bir başlangıca, güzel bir başlangıca adım atacaktır. Ülkemiz için, milletimiz için, gelecek nesillerimiz için hayırlı ve uğurlu olur inşallah."

