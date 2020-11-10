Bakan Soylu'dan şehit Kaymakam Safitürk paylaşımı: Rahat uyu, kanın yerde kalmadı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 4 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Tam 4 yıl... Gözlerinde bu ülkeye hizmet etmenin verdiği heyecan, yüreğinde vatan sevdasıyla, Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinin üzerinden geçen...Şehidim, rahat uyu...Kanın yerde kalmadı...İsmin onlarca yerde ve Milletimizin gönlünde yaşıyor..." dedi.

