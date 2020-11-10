HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan şehit Kaymakam Safitürk paylaşımı: Rahat uyu, kanın yerde kalmadı

Bakan Soylu'dan şehit Kaymakam Safitürk paylaşımı: Rahat uyu, kanın yerde kalmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatarak, "Şehidim, rahat uyu. Kanın yerde kalmadı" dedi.

Bakan Soylu'dan şehit Kaymakam Safitürk paylaşımı: Rahat uyu, kanın yerde kalmadı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 4 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Tam 4 yıl... Gözlerinde bu ülkeye hizmet etmenin verdiği heyecan, yüreğinde vatan sevdasıyla, Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinin üzerinden geçen...Şehidim, rahat uyu...Kanın yerde kalmadı...İsmin onlarca yerde ve Milletimizin gönlünde yaşıyor..." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklamaAlbayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım töreninde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Bakan Soylu'dan, Berat Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.