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Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı' sorusuyla ilgili "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında sorulan 'Sosyal izolasyona uyuluyor mu?' sorusuyla ilgili olarak 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var.' derken tartışma konusu haline gelen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

'TÜRKİYE'DE ŞUAN HAYATIN YÜZDE 80'İ DURMUŞ DURUMDA'

"Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.

Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

'SOSYAL İZALASYONA UYULUYOR MU?' SORUSUNA SOYLU'DAN YANIT!

Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.

Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYULANACAK MI?

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz."


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