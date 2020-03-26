Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında sorulan 'Sosyal izolasyona uyuluyor mu?' sorusuyla ilgili olarak 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var.' derken tartışma konusu haline gelen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:



'TÜRKİYE'DE ŞUAN HAYATIN YÜZDE 80'İ DURMUŞ DURUMDA'



"Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.