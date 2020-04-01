Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, şehirler arası otobüs seferleriyle ilgili olarak "sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı" dedi. Soylu, "Şehirler arası toplu taşıma neredeyse yok düzeyine indi" diye konuştu.

"YAPMAYACAĞIZ GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Soylu, "Şu ana kadar aldığımız tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Eğer ki bu tedbirler yeterli olmazsa gerekli her türlü tedbir alınır. Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

