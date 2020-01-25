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Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" dedi.

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, "Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarfediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek. 15 bin vatandaşımız misafir ediliyor. 5 bine yakın çadır kuruldu. Battaniye sevkiyatı sürüyor. Yardım yapmak isteyenleri de AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bazı kamu ve kuruluşlar yardım toplamak talebinde buluyorlar. Bunu da çok makul bulmuyoruz. İhtiyaçların ne olduğunu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı olmaması için yönetmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Borsalar Birliği 40 TIR çıkardı.

"İNCİNDİĞİMİZ TARAFLAR VAR"

Bütün bunları gerçekleştirirken kaymakamlarımız köyleri tek tek gezip ne ihiyaç varsa her birini sağlıyoruz. Aş evlerinde sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra AFAD ve Kızılay'ımıza yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanlığımız AFAD'ı yetkilendirdi ve gerekli açıklama yapıldı. İncindiğimiz taraflar, eksik yanlarımız muhakkak var. Büyüklüğünü, şiddetini bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyaydık. Ama bütün arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şu anda 26 saat oldu. 26 saat içerisinde enkaz altından alabileceğimizi almaya çalıştık ve Türkiye'ye doğru bilgi aktarmaya çalıştık.

"KONUYU SİYASALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kışın Elazığ ve Malatya'nın en soğuk zaman dilimi içerisindeyiz. Vatandaşımıza bir şey hissettirmemek adına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üzücü olan şu bu konuyu siyasileştirmeye çalışıyorlar. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var. Tahammül edeceğiz, vatandaşlarımızla bu sıkıntıyı aşacağız. Milletimize müteşekkiriz. Bir kısmı hariç. Sosyal medyada manipülasyon yapanlar. Bu zor günde hep beraber atlatmak istiyoruz. Çözün Allah'tır bizler gayet gösteriyoruz. Burada hem doğaya hem de desteğe ihtiyacımız var. Bu mesele bir noktaya gelene kadar da Cumhurbaşkanımız, buradan ayrılmama talimatı verdi. Bizler içinde bu bir şereftir.

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu Elazığ

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