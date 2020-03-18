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Bakan Soylu’dan sosyal medyada dolaşan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 23:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz." ifadesini kullandı. Bakan Soylu,"Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." dedi.

Bakan Soylu’dan sosyal medyada dolaşan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Soylu, Twitter'dan, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar." açıklamasını yaptı.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Bakan Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.

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