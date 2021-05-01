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Bakan Soylu'dan tam kapanma süreciyle ilgili önemli açıklama

01.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Çalışma muafiyeti olanlar sorun yaşamaz." dedi. Soylu ayrıca, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı." dedi.

Bakan Soylu'dan tam kapanma süreciyle ilgili önemli açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki güvenlik toplantısında 2. gününe girilen tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, çalışma muafiyeti olanların bu süreçte sorun yaşamayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

Bir arkadaşımı dün koronavirüsten kaybettim. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Bu işin telafi edilebilecek bir tarafı olsa, hep birlikte telafi edelim. 1.5 yıldan beri çocuklar okula gidemiyor, camilerde saf düzenimiz değişti. Bunun hala tezviratını yapanlar var. Yapmayın artık.

Çocukarımız üniversiteye gidemedi. Bir tecrübemiz oldu. Bilim Kurulu'nun tecrübeleri oldu. Hakikaten yapmayın ya. Allah razı olsun vatandaşımızdan, hep birlikte bu mücadeleden başarı ile çıkacağız. Önce sabır, sonra bayram... Tedbirlere uyalım, çocuklarımız okula rahat gitsinler.

"178 BİN KİŞİ SEYAHAT İZİN BELGESİ ALDI"

Bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık. Şu ana kadar e-başvuru ile izin izni alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar.

Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de işi 178 bin kişi seyahat izin belgesi aldı. Halkımız büyük fedakarlık yapıyor, hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız. Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin. 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü. Dün bir arkadaşımı koronadan kaybettim. En yakınlarımızı kaybettik, memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun munzurluğunu yapanlar var, yapmayın Allah rıza için ya, hep beraber bu işten çıkalım.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Süleyman Soylu tam kapanma

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