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Bakan Soylu'dan terörist cenazesi açıklaması: HDP'li vekile izin vermedik!

28.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline ve DBP’lilere izin vermediklerini açıklayarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'dan terörist cenazesi açıklaması: HDP'li vekile izin vermedik!

Son dakika gelen habere göre; Van'daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Van Süleyman Soylu HDP Halkların Demokratik Partisi
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