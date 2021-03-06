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Bakan Soylu'dan trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin veri paylaşımı

06.03.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'dan trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin veri paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası can kaybının 2019 yılına göre 607 kişi daha az olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazalarında 100 bin kişi başına kaza yeri ve sonrasına ait ölümlerin 5.8'e düştüğünü belirtti.

Bakan Soylu, "2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası can kaybı 2019 yılına göre 607 kişi daha az oldu. Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'de 2010-2020 yıllarında yüz bin kişi başına kaza yeri ve sonrası can kayıpları, 2015-2020'de kaza yeri ve sonrası hayatını kaybedenler ile 2020 şubat ayı trafik verilerine göre 2021 yılının karşılaştırılmasının yer aldığı grafik paylaştı.

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Grafiklerde yer alan verilere göre, trafik kazalarında can kayıpları 2010'da yüz binde 13,4'ten 2011'de 10,5, 2012'de 10,2, 2013'te 9,9, 2014'te 9,3'e düştü. 2015 yılında can kayıpları yüz binde 9,6 olurken 2016'da 9,1, 2017'de 9,2, 2018'de 8,1, 2019'da 6,6 olarak gerçekleşti. 2020'de ise yüz binde 5,8'e indi.

Trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı, 2015'te 7 bin 530, 2016'da 7 bin 300, 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 olarak kayıtlara geçti. 2019'da 5 bin 473 olan can kaybı sayısı 2020'de 607 azalarak 4 bin 866'ya düştü.

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Grafikte, 2020'nin şubat ayı trafik verilerine göre 2021'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 21 azalarak 8 bin 665'e, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 azalışla 110'a ve yaya can kaybı sayısı da yüzde 28 azalarak 18'e düştüğü bilgisi yer aldı. (AA)

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trafik kazası Süleyman Soylu

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