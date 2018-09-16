Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Kuyubaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında, minibüste başından silahla vurulduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı kişinin Mücahid Soysal olduğunu belirledi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahid Soysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'SOSYAL MEDYA HESABINDAN HELALLİK İSTEMİŞ'



Olay öncesi Mücahid Soysal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin' ifadelerini kullandığı görüldü.

Mücahid Soysal'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

VALİLİK: İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI



Batman Valiliği'nce Mücahit Soysal ile ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme ve yakınlarından alınan bilgiler sonucu Soysal'ın tabancayla intihar ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Emniyet Müdürlüğüne dün saat 21.45 sıralarında gelen bir ihbarda İlimiz Kuyubaşı Mahallesi Toki köprüsü üzerinde Mücahit Soysal isimli bir şahsın silahla intihar ettiği ve yakınları tarafından Batman Özel Medikal Park Hastanesine getirildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yapılan inceleme ve şahsın yakınlarından alınan bilgiler sonucu şahsın tabanca ile intihar ettiği anlaşılmıştır. Olayda kullanılan silah ve bir adet boş kovana el konulmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."