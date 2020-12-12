Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

Yunanistan unsurlarınca, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölüme terk edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, göçmenlerin darp edilerek işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen 6 Aralık'ta akşam saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan yarı batık haldeki can salının içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgeye yakın balıkçı teknesi ile koordine kurularak arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak batmak üzere olan salda bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim Limanı’na çıkarıldı. Göçmenlerin, Bulamaç Adası’nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere iki grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri öğrenildi. Ayrıca, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içinde Türk karasularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenildi.

