HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

12.12.2020 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Soylu’dan Yunan Bakan Mitarakis’e videolu tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleye sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepki gösterdi. Soylu, "Sayın Bakan Notis Mitarakis; sahil güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan unsurlarınca, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölüme terk edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, göçmenlerin darp edilerek işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen 6 Aralık'ta akşam saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan yarı batık haldeki can salının içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgeye yakın balıkçı teknesi ile koordine kurularak arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak batmak üzere olan salda bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik düzensiz göçmeni kurtardı.

34

Göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim Limanı’na çıkarıldı. Göçmenlerin, Bulamaç Adası’nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere iki grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri öğrenildi. Ayrıca, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içinde Türk karasularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenildi.
35

GÖÇMENLER DARP EDİLDİ

8 Aralık'ta ise yine akşam saatlerinde Bodrum Yalıkavak açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan iki can salı içinde toplam 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, 6 Aralık'ta kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu olduğu anlaşıldı. Ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülen göçmenler, ifadelerinde paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğunu söyledi. Göçmenler, hastanede tedavi altına alındı.

BAKAN SOYLU, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının, düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde göçmenlerin kurtarılma anı ve göçmenlerdeki darp izleri yer aldı. Bakan Soylu, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'i de etiketleyerek, "Sayın Bakan Notis Mitarakis; sahil güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" ifadelerini kullandı.
soylu-

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdiBakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu: 28 günlük tam kapanma uygulanmalı

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu: 28 günlük tam kapanma uygulanmalı

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Elektrik kesintisi listesi 13 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı

DNA'larından 10 olay aydınlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.