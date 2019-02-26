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Bakan Soylu: “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 21:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EyüpSultan’da seçmen kadınlarla bir araya geldiği programda “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim.

Bakan Soylu: “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EyüpSultan’da seçmen kadınlarla bir araya geldiği programda “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim. Göreceksiniz çok büyük hizmetleri olacak” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da seçmen kadınlarla Eyüp Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda bir araya geldi. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Özdoğan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Yücel ile çok sayıda davetli katıldı. Salona giriş yapan soylu, kadınlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Birçok kişi bakanla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı. Kimi kadınlar ise yanına giderek sorunlarının çözülmesi için bakanla bir süre konuştu.

“Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim”
Kadın seçmenler ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, “Eyüp Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a teşekkür ediyoruz, burada birlikte çalıştık. Bize dostluk yaptı. Şimdi bayrağı Deniz Başkana veriyoruz. Deniz Başkan sıradan bir adam değildir. Hizmetlerini gıptayla takip ettiğimiz bir insandır. Antalya’da, Gaziantep’te, Erzurum’da da yaptıkları güzel projeler var. Sıradan bir belediyeci değil iyi bir belediyecidir ve Eyüp’e başkanımızdan sonra aldığı bayrağı devredeceği Eyüp’ü öyle bir noktaya getirecek ki örnek bir belediyeciliğin nasıl olduğunu, nasıl yükseltilebileceğini ve Eyüp’te daha iyi nasıl yaşanılabileceğini çok net bir şekilde gösterecek. Ona inancımız tamdır, çalışkandır. Sorunların çözülmesinin nasıl olabileceğini bilen ve Eyüp’ü de avucunun içi gibi bilen bir arkadaşımızdır. Deniz Başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim. Göreceksiniz ç ok güzel hizmetler ve çok büyük hizmetleri olacak. Eyüp bizim kalbimizin yarısıdır” ifadelerini kullandı.

“Gezi olaylarından önce faiz oranları yüzde 5, enflasyon yüzde 6’ydı”
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ise, “2012 yılında ilk krizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı zaman, MİT müsteşarının ifadeye çağırıldığı gün. Cumhurbaşkanımızın ameliyatı bir gün sonraya ertelendi eğer ertelenmeseydi olaylar daha farklı şekilde gelişecekti. 2013’te durup dururken 5 tane ağaç için gezi olayları başladı. Faiz yüzde 5, enflasyon yüzde 6 oldu. Bugün ise enflasyon yüzde 20-28 şeklinde konuşuluyor. Esnafları gezdim ne tür talepleri olduklarını sorduğumda 5 sene önceye gitsek yeter dediler. 5 sene önce işte bu krizlerin çıkmadığı zamanlar oluyor. Gezi olaylarından 2 gün önce Türkiye’nin faiz oranları yüzde 5, enflasyon yüzde 6’ydı, bir anda ortalık karıştı. Bunlar yetmedi 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başladı. Türkiye Cumhuriyeti 2023’e kiminle gelecek ve bu süreci kim götürecek buna karar vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim”

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