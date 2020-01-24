Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Soylu açıklamasında, "İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde Sivrice'de Doğanyol'da Pötürge'den bilgi almaya çalıştık. Doğanyol'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk aldığımız bilgilerde özellikle Malatya Pötürge'de iki yaralı vardı. Ama şimdi yeni bir bilgi daha geldi. Toplam iki vatandaşımız hayatını Malatya'da, iki vatandaşımız da hayatını Elazığ'da kaybetmiş. Tüm ulaşan ihbarlarda 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

