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  4. Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Dört kişi hayatını kaybetti. Elazığ Maden'de 4 - 5 katlı bina yıkıldı, içinde yaşayanlar vardı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıklamasında, "İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde Sivrice'de Doğanyol'da Pötürge'den bilgi almaya çalıştık. Doğanyol'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk aldığımız bilgilerde özellikle Malatya Pötürge'de iki yaralı vardı. Ama şimdi yeni bir bilgi daha geldi. Toplam iki vatandaşımız hayatını Malatya'da, iki vatandaşımız da hayatını Elazığ'da kaybetmiş. Tüm ulaşan ihbarlarda 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

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Elazığ deprem Son dakika

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin.Ailelerine sabırlar versin.Şuraya bak arkadaş,20-30 saniyede insan hayattan göçüp gidebiliyor.Acaba masaların altına girsek,gerçekten kurtulabilir miyiz?
Allah rahmet eylesin hafif artlatıldı die düşünmüştük ama malesef dört kişi...
japonya salnıyo dünya dalanıyo ölü sayısı 5/10 arası bizim elazı salanıyo kafadan 4 ölü , bilim farkı ..şimdi nizimkiler arap mediniyetini olta olarak atarlar
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