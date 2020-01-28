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Bakan Soylu, depremden zarar gören yerleri havadan inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Elazığ’da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış 41 kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Elazığ’da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.
Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış 41 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok evin hasar aldığı Elazığ’da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışırken, 10 bin çadırla şehir genelinde 10 ayrı bölgede çadırkentler kuruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün helikopterle Elazığ’da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi. Helikopterden şehirdeki durum görüntülere yansıdı.

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