Bakan Soylu, depremin vurduğu Denizli'de (2)

'TÜRKİYE CESET TORBASI BULMAKTAN ACİZDİ'

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 5.5 büyüklüğünde depremin yaşandığı Karahöyük Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra düzenleyeceği miting için Çivril ilçesine geçti. Burada partililer tarafından karşılanan Soylu, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Bakan Soylu, Acıpayam'da yaşanan depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Evleri yıkılan vatandaşlara yardım elini uzatacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Yaklaşık 350 ev hasar gördü. Gittik orada depremle karşı karşıya olan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dünden itibaren devletimizin tüm kurumları bir araya geldi ve yaraları sarmaya başladı. 1999 depremini yaşayan bir kardeşinizim. O günkü Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olduğunu, ceset torbası bile bulmaktan maalesef aciz bir hale geldiğini, sabah Avcılar'a Yalova'ya gittiğimizde cesetlerinin yüzlercesini yerde yatarken gördüm. Bugün hem önlemini alacağız hem de Allah'a sığınacağız" dedi.

'HUZURUMUZA KİM MUSALLAT OLURSA KAFASINI EZECEĞİZ'

On yıllardır Türkiye'ye ABD ve Avrupa'dan parmak sallandığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 'Haddinizi bilin' dediler. 'İktidar olduğunuzda muktedir mi olacaksınız' dediler. 'Muktedir olan biziz' dediler. 'Efendiniz biziz, kararı biz veririz' dediler. Hiç yakamızdan düşmediler. Bir sabah uyandık yüzde 200 fakirleştik. Bize hep operasyon yaptılar. Terörle, anarşizmle bu ülkeyi zayıflatmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız da dünyaya not bıraktı; 'Ey Dünya, bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimse oyun kuramaz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, tarihi miraslarımıza, geleceğimize, huzurumuza, çocuklarımıza kim musallat olursa kafasını ezeceğiz'" diye konuştu.

'BURUNLARINDAN GETİRECEĞİZ'

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Bakan Soylu, "Diyorlar ki; biz İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar yürüyeceğiz. Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için eylem yapacağız. Tövbe estağfurullah. Ben de dedim ki; 'Sizi yürüten adam değildir. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler. Eskidendi o işler eskiden. Doğu ve Güneydoğu'da 13-14 yaşındaki kızlarımızı analarının kucağından alıp da dağa getirip, o hayvan Murat Karayılan'a hayvan Cemil Bayık'a masa mezesi yapıp tecavüz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirtmezsek Allah bize hesap sorsun" diye konuştu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA SERT ÇIKTI

Mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, şöyle dedi:

"24 Haziran'da PKK'yı meclise ben mi taşıdım. MHP İl Başkanımız mı taşıdı? Buradaki AK Partili milletvekillerimiz mi taşıdı? Kim taşıdı? Kimin taşıdığı belli. Zillet ittifakı taşıdı. Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu bana laf atıyor, 'Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz' diye. Ahlaksız ben miyim? Yoksa, iki milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüş'ü satmaya kalkan sen misin? Ahlaksız. Erbakan, bu ülkenin değerlerine sahip çıktığı için 'Milli Görüş' ismini verdi. Şimdi siz, PKK'yla pazarlık yapıyorsunuz. 'Sezai Temelli' diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki; Kürdistan'da biz kazanacağız. Kürdistan neresi? Var mı öyle bir yer. 'Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar."

'74 HDP-PKK'LIYI LİSTEYE KOYDUNUZ'

Türkiye'nin kendi insansız hava aracını, helikopterini ürettiğini belirten Bakan Soylu, 2017- 2018 yıllarında 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Türkiye'nin önündeki 4.5 yıl güçlü adım atamaması için yeni bir tezgah hazırlandığını öne süren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu zillet ittifakı, 299 HDP ve PKK iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti'den listelerine aldı. O, yüzünde meymenet olmayan adam canlı yayında konuştu. Dedi ki 'Ey İmamoğlu, Ey Yavaş, bizim oylarımızla seçileceksin. Alacağımızı alacağız' dedi. Bana cevap vermesinler, iki de bir cevap yetiştirmesinler. Cumhurbaşkanımıza cevap vermesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirdik. 94 belediyelerine el koyduk. PKK'ya destek oluyorlardı. Buradan Saadet Partisi Genel Başkanı'na söylüyorum. 74 tane HDP-PKK'lıyı listeye koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var. İçerisinde PKK'ya haraç toplayanlar var. İçlerinde milislik, işbirliği ve kuryelik yapan var. PKK'nın propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Temel Karamollaoğlu, sen o adamların hiç birisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını, kardeşlerini listeye yazdın. Bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı. Aynısını CHP yaptı."

'İTFAİYECİ DEĞİL İÇİŞLERİ BAKANIYIM'

Türkiye'nin başına bir bela gelmemesi için çalıştığını belirten Bakan Soylu, "Bakın şimdi bir de FETÖ çıktı. 'Ekrem Dumanlı' denilen bir hayvan. FETÖ'nün Türkiye'deki temsilcisiydi. Çıkmış 'Bu hükümet gidecek. Ne beka meselesi, göreceksiniz ne olacağını' diyor. 15 Temmuz akşamı, hanginiz biliyordunuz bunların darbeye kalkışacağını. 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy almadı mı? Yüzde 13 oy almışsın, daha ne istiyorsun? Gittiler, yaktılar, yıktılar oraları. Dertleri oy değil. Bunların hiç birisinin kendi inisiyatifi yok. Amerika gelir, generalleri talimat verir. Avrupa gelir talimat verir. Kandil'den de buradaki robotlarına talimat verirler. 'Yakacaksınız, yıkacaksınız' diye. İtfaiyeci değilim, bu ülkenin içişleri bakanıyım. Ülkemin başına bir bela gelmeden önce nasıl tedbir alınacağını düşünmesi gereken insanlardan biriyim. Bu ülkede benim gibi çok insan var. Ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız" diye konuştu.

HDP ADANA İL BİNASI OPERASYONU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına dün düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin olarak ise, "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor. '7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik" dedi.

'TERÖRİSTLER KAFASINI ÇIKARAMAYACAK'

İnsansız hava aracıyla ilgili yeni bir yazılım geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "PKK'ya yapacağımızın yarısı aklımızda yok. İHA'larımızın altına öyle bir şey yaptık ki. Bir kademe daha yukarı taşıdık. Bir yazılım yaptık. Altına bir aparat takacağız. Artık teröristler bırakın dağda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Okullarımızın etrafında uyuşturucu satışı yapanları gördüğünüzde, 'Ayağını kırın' demiştim. Yanlış mı dedim? Çocuklarımızın ezan ve bayrağı öğrenmesini, değerlerini, aile yapılarını bozacaklar, çocuklarımızın zihniyetini teslim alacaklar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir. Biz bunu da bir terör olarak görüyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara karanfil dağıtan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Muğla'nın Bodrum ilçesine geçti.