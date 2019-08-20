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Bakan Soylu: Devletin sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

  İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi, özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derece yanlıştır" dedi.

Bakan Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Göç Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının, haklarındaki 'terör soruşturmaları' nedeniyle görevlerinden alınmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor. Terörle, demokrasi arasında bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler. Elbette ki hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin vermiş olduğu temiz oyları, teröre istismar ettirmemektir. Devlet olarak temel görevimiz budur. Bu görevden yoksun kaldığımız andan itibaren, altını çizerek söylemek isterim ki ne demokrasi ne devlet ne hukuk ne de kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. ‘Bir daha bunu tekrarlamayın’ dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasiyi istismar etmektedirler, milletin temiz oylarına leke sürdürmektedirler. Bunu başka yorumlamak hem yaşadıklarımıza kör, sağır olmak demektir hem de dünyada yaşananlara sağır olmak demektir."

'TERÖRE MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEYENLER YANILIRLAR'

Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenlerin büyük bir hata yaptığını belirten Soylu, "Sandık ve seçilmişlik, demokrasinin en temel ilkesidir; ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinde, dünyanın demokratik gelişmiş hiçbir ülkesinde, bu güne kadar gördüğümüz gibi, bunu eleştirenler de bal gibi biliyorlar ki, son 2 yılda İspanya’da, Belçika’da başka ülkelerde yaşananlara Avrupa’daki ve batıdaki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu için sessiz kalmaları, esas itibarıyla, burada bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere cevap olur diye sanıyorum. Ama, her şeyi istedikleri gibi yorumlamaya çalışanlar buna devam edeceklerdir. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi, özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derede yanlıştır" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

-Soylu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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