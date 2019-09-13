Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

Soylu burada annelerle sohbet ederken “Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Herkesi kendisine bir kere daha getirdi. Bütün Türkiye sizinle tek yürek. Öyle sonuçlar alınacak ki ama sizin bu büyük dirayetinizden Allah razı olsun. Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik. Hiç merak etmeyin. Onun annesiyle kucaklaşmasını bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyesiniz. Ama böyle yürekli anaların sayesinde yapıyoruz biz bu işi” ifadelerini kullandı.

Soylu anneleri ziyaretinin ardından ise gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Hem de bu yaptıkları ve bütün Türkiye'nin dünyaya ortaya koydukları haykırışa olan desteklerini getirdim.

Bütün Türkiye biliyor ki bundan sonraki bütün çocuklar için de buradalar. Ülkemizin çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var. Bu yaptıkları mesele çok kıymetli. Bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak.

Bu bir terör örgütünün siyasi partiye kendini kullandırmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı bir adımdır, hem güçlü bir adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz.

