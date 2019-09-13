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Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti.

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

Soylu burada annelerle sohbet ederken “Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Herkesi kendisine bir kere daha getirdi. Bütün Türkiye sizinle tek yürek. Öyle sonuçlar alınacak ki ama sizin bu büyük dirayetinizden Allah razı olsun. Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik. Hiç merak etmeyin. Onun annesiyle kucaklaşmasını bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyesiniz. Ama böyle yürekli anaların sayesinde yapıyoruz biz bu işi” ifadelerini kullandı.

Soylu anneleri ziyaretinin ardından ise gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Hem de bu yaptıkları ve bütün Türkiye'nin dünyaya ortaya koydukları haykırışa olan desteklerini getirdim.

Bütün Türkiye biliyor ki bundan sonraki bütün çocuklar için de buradalar. Ülkemizin çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var. Bu yaptıkları mesele çok kıymetli. Bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak.

Bu bir terör örgütünün siyasi partiye kendini kullandırmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı bir adımdır, hem güçlü bir adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Süleyman Soylu HDP anne

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hadi lan oradan dönek
Başkan olunca terörü bitirecem diyen terörü cogalttirdi her gün şehit
Zümrüt Selçuk gibi Süleyman Soyluda çoçukları dağa kaçırılan anneleri ziaret etti. Annelere yardım etmek devletin görevi değil mi. Uçuz siyaset 3-5 oy peşindeler.
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