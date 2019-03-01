Bakan Soylu, Diyarbakır’da açılışa katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da katıldığı açılış töreninde, "Biz sadece biz değiliz, biz aynı zamanda Şam’ız, Halep’iz, Kerkük’üz, Kudüs’üz, Filistin’iz, Medine’yiz, Mekke’yiz, biz büyük bir memleketin evlatlarıyız. Bu cahillere, bu terör örgütünün kalmışlarına ne medeniyetimizi teslim ederiz ne vilayetlerimizi ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi” dedi.

Bakan Soylu, Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi’nce yapılan Hamidiye Külliyesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Soylu’nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye’nin Doğu’sundaki bir ilçe ile Türkiye’nin Batı’sındaki bir ilçe arasında bugün Allah’a çok şükür herhangi bir ayrımın herhangi bir gelişmişlik farkının herhangi bir kalkınma farkının olmadığını söyledi. Bakan Soylu, “HDP’nin sözde Eş Genel Başkanı Pervin Buldan çıkıyor bir laf ediyor, önümüzdeki seçim bizim 40 yıllık tarihimizin en parlak seçimi olacak diye. Allah’ınızı severseniz burada yaşayan kardeşlerimiz Kürt kardeşlerimiz burada yaşamanızın tarihi 40 yıl mı?"

“Sözümüzdür, terörü Diyarbakırlı gençlere musallat etmeyeceğiz”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun makus talihini 17 yıllık kısa bir dönem içerisinde son bulduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin bayrağı için, bu ülkenin özgürlüğü için, bu ülkenin hürriyeti için, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da kimse dinine, ırkına, rengine bakmadan bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Biz sadece biz değiliz, biz aynı zamanda Şam’ız, Halep’iz, Kerkük’üz, Kudüs’üz, Filistin’iz, Medine’yiz, Mekke’yiz, biz büyük bir memleketin evlatlarıyız. Bu cahillere, bu terör örgütünün kalmışlarına ne medeniyetimizi teslim ederiz ne vilayetlerimizi ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi. 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızı daha götürüp orada kız çocuklarımızı kendi masalarında meze yapan ahlaksızların inancı yoktur. Terörle ilgili hiç endişe etmeyin, siz işinize bakın, Diyarbakırlı gençlerimize sözümüzdür, namus ve şeref sözümüzdür vallahi de billahi de size kimseyi musallat etmeyeceğiz. Anneler size sesleniyorum terör örgütüne katılımın en az olduğu son 30 yılın tarihi 2018 yılıdır. Seneye daha az olacak 2019 yılında, onlara nefes aldırmıyoruz. O bizim işimizdir.”