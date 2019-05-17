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Bakan Soylu: Doğu Karadeniz'de 2 yılda 54 sel afeti oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2016-2018 yılları arasında toplamda 54 sel taşkını afeti meydana geldiğini söyledi.

Bakan Soylu: Doğu Karadeniz'de 2 yılda 54 sel afeti oldu

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2016-2018 yılları arasında toplamda 54 sel taşkını afeti meydana geldiğini söyledi. Soylu, bu afetlerde bin 144 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve 261 konutun ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Bakan Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2016-2018 yılları arasında yaşanan sel taşkınlarında vatandaşların ve konutların durumuna ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Soylu, soru önergesine verdiği cevapta, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sel taşkınları bançosunu açıkladı. Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2016-2018 yılları arasında toplamda 54 sel taşkını afeti meydana geldiğini, bu afetlerde bin 144 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve 261 konutun ağır hasar görerek, kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
AFETLERİN NEDENLERİ
Bakan Soylu, yıkılan, ağır hasarlı duruma gelen konutlar için 'Acil Yardım Ödeneği' yapıldığını, toplamda 288 milyon 244 bin 600 TL maddi desteğin sağlandığını bildirdi. Bakan Soylu, Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinin başlıca nedenlerini de şöyle sıraladı:
"Son yıllarda iklim değişimine bağlı olarak yağış rejiminde meydana gelen dengesizlikler, dere yatak kesitlerinin daraltılması, bu alanların temizlenmemesi, dere içerisine atılan çöpler ve aşırı yağışlar nedeniyle yan kollardan gelen rusubatlar sıralanabilir. Yaşanan taşkınların büyük bir kısmı ise yukarı havza heyelanlarından dolayı, mansaba intikal eden rusubat malzemelerinin dere yatağı, ıslah tesisi ve geçiş yapıları kesitlerini tıkaması nedeniyle meydana gelmektedir."

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