Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (4)

'KİRLİ PAZARLIKLAR YAPIYORLAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesinde, tapu dağıtım töreninin ardından halka hitap etmek üzere Serik ilçesine geldi. Burada kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Bakan Soylu, CHP'nin Kepez'den meclis üyeliğine aday gösterdiği Abdulbaki Karaağaç'ın BDP İl Başkanlığı yaptığı dönemde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' istediği eylemdeki konuşmasının videosunu izlettirdi. Soylu, "Şimdi size bir soru soracağım. 6 aylık kundaktaki bebeğini bırakıp, bu milletin namusu için gelecek nesiller için mücadele eden çocuklarımıza ne anlatacağız? Şehit cenazelerinde babayı ve eşini aradığında 'Vatan sağ olsun' diyorlar, eziliyorum. Bu milletin önünü kesecekler, diye böyle kirli pazarlıklar yapıyorlar. Bizi zayıflatmak ve güçsüz düşürmek istiyorlar. Bizi yoksul duruma düşürmek istiyorlar. Bana çok kızıyorlar, çok çalışıyorum, diye. Önümüzde bir fırsat var. Buradan geri dönüş yok. Kaseti başa sarmak yok. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diye konuştu.

'SEN DAHA BİNAYI İDARE EDEMİYORSUN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın ayağına top yakışıyor mu? Evet. Verin ayağına topu ve zillet ittifakının kalesine 90'dan bir golü çakın. Kılıçdaroğlu'nun ayağını bastığı yerden ot bitmez ot. SSK'yı batırdı. Sen bu adayların belirleneceği gün kalk, parti genel merkezini kapat. Muhalifler adaylara ilişkin dilekçe verecekmiş de veremesin muhatap bulamasın. Sen daha bir binayı idare edemiyorsun" dedi.

TÜREL: RAKİPLERİMİZ BİZİMLE AŞIK ATAMIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılara hitap etti. Fırsat verilmeseydi bugün Serik'te hala bazı hizmetlerden yoksun olunacağını belirten Türel, “Serik'e bir dahaki dönemde raylı sistemin gelecek. Diğer adaylar bunu yapabilir mi? Siz buna inanıyor musunuz? Rakiplerimiz bizimle aşık atamıyor. Projelerine bir bakıyoruz. 'Halk su', 'halk mama'. Bizim rakipler projenin başına 'halk' adını koyunca zannediyorlar, bu halkın projesidir" diye konuştu.

MANAVGAT'TA KONUŞTU

Bakan Soylu, Serik'in ardından Manavgat ilçesine gelerek, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Atatürk Caddesi Aşağıpazar Mahallesi'nde, Manavgat Belediye Başkanı adayı Hasan Öz'ün seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Soylu, bugün yükselen Türkiye olduğunu belirterek, artık parmak sallanan Türkiye'nin geride kaldığını söyledi. Gezi olayları sırasında faiz oranlarının arttığını kaydeden Soylu, Türkiye'nin IMF'yi ülkeden gönderip, 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açtığını söyledi.

Gezi olayları öncesi 23,5 milyar dolarlık uluslararası, doğrudan yatırımın Türkiye'ye geldiğini dile getiren Soylu, "Birden Gezi olayları ile her şey altüst oldu. Faizler arttı, istediklerini elde etmişlerdi. 15 Temmuz'dan sonra Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Amerika ve Avrupa fiştekledi, destek verdi. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Türkiye'yi tarihi yollarından uzaklaştırmak istediler. Irak'ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Recep Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Aramızın en limoni olduğu zamanlarda bir araya gelerek müsaade etmedi" dedi.

FENALAŞAN KADINA MÜDAHALE ETTİ

Konuşması sırasında alandaki kalabalık arasında fenalaşan yaşlı kadına müdahale eden Bakan Soylu, konvoydaki sağlık ekiplerine, mikrofondan birkaç kez seslendi. Sesinin duyulmadığını düşünen Soylu, sahnenin diğer ucuna gidip, sahne arkasına bakarak, 'Nerede bu 112'ciler?' diye sordu. Yaşlı kadın, müdahale edilmesi için alandan çıkarıldı.

YENİ İHA'LAR MAYISTA GÖREVDE

Havada, karada, her yerde güvenlik güçlerinin görev yaptığını vurgulayan Bakan Soylu, yeni İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili gelişmeyi de paylaşarak, "O İHA'ların altına bir aparat taktık, bir yazılım yükledik. Mayıs ayında devreye alıyoruz. Eskiden teröristler dağlarda yürürdü. Şimdi kafalarını dahi çıkaramayacaklar. Biz 600 yıl bir dünyayı yönettik ama kimsenin hakkına girmedik. Yetim evlerinde ay yıldızlı bayrağımız var, Allah'a çok şükür" diye konuştu.

'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA KAYMAKAMLARI SOKAĞA ÇIKARMAZLAR'

Konuşmasında, 400 yıl önce Suriyelilerle bir arada yaşandığına dikkat çeken Bakan Soylu, Türkiye olarak Suriyelilere yardım eli uzatılmasının 15 Temmuz'da faydasını gördüklerini söyledi. Irak'ın dağlarında 15 bin terörist varken, şimdi 700 tane kaldığını belirten Soylu, "Onları da bizim aslanlarımız kovalıyor. Onlar da sıçan gibi kaçıyor" dedi.

Belediye meclislerinde terör örgütü PKK ile ilişkili kişilerin yer bulmasının kaosa neden olacağını kaydeden Soylu, "Bunlara bu imkanı vermeyin. Size yalvarıyorum, ne olursunuz yapmayın. 31 Mart'ta zafiyete düşersek bunlar hiç acımazlar; Doğu'da, Güneydoğu'da kaymakamları sokağa çıkarmazlar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ise toplanan kalabalıktan memnun olduğunu ve bu coşkunun seçimlerde zaferin habercisi olduğunu söyledi. Manavgat'a müjde vermeye geldiklerini kaydeden Türel, "5 senedir Manavgat'ımıza çok önemli hizmetler yapmaya çalıştık. İki damla yağmurda burası sele dönerdi. Eskihisar'ın halini biliyordunuz. Göreve gelir gelmez o görüntüleri görünce içimiz parçalandı. Büyükşehrin görevi olduğunu söylediler. Altyapıya gelince kimse ortada yok; ama inşaat ruhsatını vermeyi biliyorlar" dedi.

Manavgat'ta 6 caddeye çok güzel rekreasyon ve cadde düzenlemesi yaptıklarını anlatan Başkan Türel, Manavgat'a bir şey yapmayanların, vatandaşın mutluluğunu mutsuzluğa dönüştürmeye çalıştığını söyledi.