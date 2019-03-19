Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (5)

ALANYA'DA SEÇİM OFİSİ AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Bakan Soylu’ya AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkan Adayı MHP’li Adem Murat Yücel ile her iki partinin il ve ilçe teşkilat başkanları eşlik etti.

'DÜNYANIN EN KIYMETLİ TOPRAKLARINDA YAŞIYORUZ'

Yoğunluğundan dolayı programa geç katılan Bakan Soylu, vatandaşlardan geç kaldığı için helallik isteyerek konuşmasına başladı. Türkiye’nin coğrafi olarak değerli bir konumda olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Siz de ben de biliyoruz ki biz dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamak isteyen, bu toprakları yönetmek isteyen, bu topraklarda bizim güçlü olmamızı istemeyen o kadarları var ki, yıllardır bu dünyanın en kıymetli topraklarına göz koyanlar var. Bize bu dünyada sıkıntı çektirenler yarına umutla bakmamızı engellemek isteyenler var. Değerlerimize, kutsallarımızı el atmaya çalışanlar var" dedi.

'BİZİ HEP BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER'

Türkiye üzerine farklı hesaplar yapıldığını belirten Soylu, "Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle ekonomi düşmanları ile Türkiye'yi darboğaz etmek isteyenler var. Yıllardır bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. 1960, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe. Bizi hep birbirimize düşürmek istediler. Bize Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak, ‘ha’ diyerek terbiye etmeye çalıştılar" diye konuştu.

'TEVGAH ÇOK AÇIK'

Yerel seçimlerde diğer partilerin değişik planlar içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Şimdiki oyunları başka. 299 HDP-PKK’lıyı 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’nin ve Saadet Partisi’nin listelerinden belediye meclis üyesi yapacaklar, 299 kişi. Ben bunu söylüyorum, adam oradan bana diyor ki, ‘İçişleri Bakanı az söylemiş. Biz 300'ün üzerinden isim verdik.’ Bu adam kim, Sezai Temelli diye bir adam. Yüzünde meymenet yok. HDP'nin Eş Başkanı adam diyor ki; ‘Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da MHP, AK Parti’ye kaybettireceğiz’ diyor. Batı'da verilen oylar ne olacak, Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak, destek verecek’ diyor. Bununla da yetinmiyor İstanbul'daki İmamoğlu, Ankara’daki Mansur Yavaş sen bizim oylarımızla kazanacaksın. Biz bu alacaklarımızı seçim sonunda sizden alacağız’ diyor. Tezgah çok açık. Kılıçdaroğlu Türkiye’yi tekrar satıyor. Türkiye'nin huzurunu, geleceğini. Doğu ve Güneydoğu’da Kürt kardeşlerimiz de var, görüyorlar. Buralarda 24 saat huzur var. Bir anne Alanya'da gecenin bir saatinde komşusuna rahat gidip gelebiliyorsa, Güneydoğu’da da bunu yapabilecek potansiyele sahip. PKK'nın korkusu, bunu yapacak, şunu yapacak, gelip haraç alacak. Burunlarını çıkarttırmıyoruz, burunlarını."

Bakan Soylu, ardından kent merkezindeki Rixos Downtown Otel’de taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafına seslenen Bakan Soylu, Yeni Zelanda’da camiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuştu. Katliamı ‘vahşice’ olarak niteleyen Soylu, "Bizim Çanakkale’de düşman olarak tarif ettiğimiz, bizi öldürmeye gelen insanlara bile yapmadığımız bir muameleyi, camide dua eden sivillere reva gördüler. Oysa biz onların yaralılarını sırtımızda taşımıştık" dedi. Dünya ülkelerinin teknoloji olarak bizden ileri olduğunu ifade eden Soylu, medeniyet değerleri anlamında, merhamet teknolojisi anlamında Türkiye’nin çok gerisinde olduklarını söyledi.

İsim vermeden eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Hala kendi medeniyetiyle barışık olmayan hala nereye ait olduğunu bilemeyen suret-i hak’tan görünüp hala bize ait değerleri hedef alan zihniyetlerin varlığını da maalesef bugünkü törenlerde tekrar görmüş olduk. Yeni Zelanda’daki saldırıdan ‘Müslümanlar kendisine ders çıkarsın’ diyecek kadar kıblesini şaşırması bir yana, bugün de Çanakkale şehitleri vesilesiyle konuşurken ‘Şehitler arasında ayrımcılık yapılıyor’ diye ölçüsüz, hadsiz, bilgisiz, bizatihi ayrıştırıcı sözler söylemiş ve bu bizi üzmüştür."

'50 GRAMLIK OY PUSULASI İLE AYAKTA DURUYORUZ'

Seçimlere değinen Bakan Soylu, Türkiye’deki 1946 ve 1982’deki 2 seçim dışında hiçbir seçimde şaibe olmadığını söyledi. ABD’de Başkanlık seçimlerinde şaibe olduğuna dikkat çeken Soylu, "Eğer bugün ayakta duruyorsak 50 gramlık oy pusulası sayesinde ayakta duruyoruz. 28 Şubat’ta bu ülkenin değerlerine ve kutsallarına darbe yapıldı. Millet 3 Kasım’da Tayyip Erdoğan’a ülkeyi teslim etti. Millet hükümet sistemini değiştirdi" dedi.

'SON 6 AYDIR ARIYORUZ AMA TERÖRİST BULAMIYORUZ'

Terörle mücadelede gelinen noktayı da değinen Bakan Soylu, "Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Bahar operasyonları, yaz operasyonları, kış operasyonları yapıyoruz. Bunu yapacak kabiliyete sahibiz. Murat Karayılan’a içerisinde zehirli kurşun olan 4 silah neden veriyorlar. ABD’li generaller neden Kandil’e gelip gidiyor? Nereye özgürlük getirdiler dünyada? Hiçbir yere. Doğu'da Güneydoğu'da artık 24 saat huzur var. İnsanlar memleketlerine artık rahat bir şekilde gidebiliyor. Terör baskısından uzak bir şekilde" diye konuştu.

Bakan Soylu, toplantının sona ermesinin ardından beraberindekilerle birlikte vatandaşlara hitap etmek üzere Antalya’nın Demre ilçesine hareket etti.