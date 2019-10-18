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Bakan Soylu: Dünyanın teröre karşı duruş sorunu var

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Gelişmiş dünyanın bugün ne yazık ki terör ve şiddete karşı bir duruş sorunu vardır.

Bakan Soylu: Dünyanın teröre karşı duruş sorunu var

Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Gelişmiş dünyanın bugün ne yazık ki terör ve şiddete karşı bir duruş sorunu vardır. Bugün Türkiye'nin güney sınırında yaşananlar değil 21'inci yüzyıla, taş devrine bile yakışan işler değildir. Yetiştiğimiz medeniyet değerleri açısından biz bu olumsuzluklara bigane kalmayız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek vermek için Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen Srebrenica Anneleri ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Soylu, Boşnak anneleri ile öğle yemeği yedikten sonra açıklamada bulundu.
'AVRUPA ÜLKELERİ GÖRMEZDEN GELİYOR'
Boşnak annelerin verdiğin desteğin çok önemli olduğunu belirten Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin halini en iyi Boşnak annelerin anladığını söyledi. Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Bakan Soylu, PKK'nın gençleri, kız çocuklarını kurban aldığını ifade ederek, "PKK, genç kız öğretmenlerimizi katletti. Hakim, savcı, doktorlarımızı, binlerce evladımızı katletti. Ülkemizdeki birliği ve beraberliği ortadan kaldırmaya çalıştı. Ve bunu da maalesef Bosna'da Srebrenica'da katliama seyirci kalanların talimatıyla yerine getirdi. Bilhassa Avrupa ülkeleri, Bosna'da yaşanan zulmü görmezden geliyordu. Bugün aynı Avrupa, bizim sınırlarımızın güneyinde PKK, PYD, VPC gibi terör örgütlerinin zulmüne arkasını dönmeyi, görmezden gelmeyi tercih ediyor. Suriye'de milyonlarca insan yerinden edildi ve çocukları öldürüldü. Yüzlerce insan Ege denizinde boğuldu, Meriç'ten karşıya geçmeye çalışırken dondu, istismar edildi. Annelerini kaybettiler, evlatlarını kaybettiler, babalarını kaybettiler, yetiştikleri evleri kaybettiler ama maalesef batının sesi çıkmadı. Dostlar alışverişte görsün diye söyledikleri cümlelerin, dostlar alışverişte görsün diye attıkları adımların dışında herhangi bir samimi adımları olmadı" dedi.
'DÜNYANIN TERÖRE KARŞI DURUŞ SORUNU VAR'
Bakan Soylu, "Gelişmiş dünyanın bugün ne yazık ki terör ve şiddete karşı bir duruş sorunu vardır. Tıpkı Bosna'da yaşananlardaki gibi bugün Diyarbakır'daki annelerin çığlığına sessiz kalmıştır. Ama bizim terörle mücadelemizde olduğu gibi gidip bizim terörle mücadele yaptığımız teröristi muhatap almıştır. En nihayetinde Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bugün Türkiye'nin güney sınırından yaşananlar değil 21'inci yüzyıla, taş devrine bile yakışan işler değildir. Yetiştiğimiz medeniyet değerleri açısından biz bu olumsuzluklara bigane kalmayız" ifadelerini kullandı.
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Bakan Soylu: Dünyanın teröre karşı duruş sorunu varBakan Soylu: Dünyanın teröre karşı duruş sorunu varBakan Soylu: Dünyanın teröre karşı duruş sorunu var

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