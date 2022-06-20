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Bakan Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

20.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli'de 2 terör örgütü PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Haberi, sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Terör abluka altında, Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli’de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, Tezkerelere "Hayır" diyen, Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur."


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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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