Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.
Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) March 30, 2021
Eren-5 Operasyonu kapsamında
Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı.
Sizinle gurur duyuyoruz
Tebrikler????????????????????????