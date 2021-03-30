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  4. Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

30.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristsin daha etkisi hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Mardin Süleyman Soylu

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